Снежное Рождество: синоптик дала сказочный прогноз на эту неделю

Синоптик: Какой будет погода в Украине в Сочельник 6 января и Рождество / 1zoom.ru

Погода в Украине 6 и 7 января, на Сочельник и Рождество 2021, будет прохладной, а местами – и снежной.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, завтра еще будет влажно и туманно. Мокрый снег 6 января ожидается только на севере, крайнем западе Украины и в Луганской области. Остальная территория осталась без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от 2 до 6 градусов тепла. На востоке будет от нуля до 3 градусов тепла, а вот на юге – до 13 градусов тепла.

Читайте такжеСочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на столПогода в Украине на Рождество будет снежной почти во всех областях. 7 января циклон принесет в страну мокрый снег, дожди и сильный северо-западный ветер. В западных регионах похолодает.

"А уже с 9-10 января будет постепенно снижаться температура воздуха практически повсеместно. И, по предварительным прогнозам, уже свято Василия – украинский Новый год и следующий Сочельник, накануне Крещения – мы встретим с морозом", – заверила Диденко.

Погода в Киеве завтра, в Сочельник, будет влажной, с небольшими осадками. На Рождество 7 января в столицу придут дождь и мокрый снег.

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