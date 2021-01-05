Снежное Рождество: синоптик дала сказочный прогноз на эту неделю

В Украину идет похолодание со снегом – как раз на рождественские праздники 2021.
Погода в Украине 6 и 7 января, на Сочельник и Рождество 2021, будет прохладной, а местами – и снежной.
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, завтра еще будет влажно и туманно. Мокрый снег 6 января ожидается только на севере, крайнем западе Украины и в Луганской области. Остальная территория осталась без осадков.
Температура воздуха будет колебаться от 2 до 6 градусов тепла. На востоке будет от нуля до 3 градусов тепла, а вот на юге – до 13 градусов тепла.
Читайте такжеСочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на столПогода в Украине на Рождество будет снежной почти во всех областях. 7 января циклон принесет в страну мокрый снег, дожди и сильный северо-западный ветер. В западных регионах похолодает.
"А уже с 9-10 января будет постепенно снижаться температура воздуха практически повсеместно. И, по предварительным прогнозам, уже свято Василия – украинский Новый год и следующий Сочельник, накануне Крещения – мы встретим с морозом", – заверила Диденко.
Погода в Киеве завтра, в Сочельник, будет влажной, с небольшими осадками. На Рождество 7 января в столицу придут дождь и мокрый снег.
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Погода в Украине: новости
- Синоптики дали подробный прогноз погоды на январь. В январе 2021 года в Украине средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.
- Эксперт спрогнозировал Украине снежный и морозный период. Зимой 2021 ожидаются погодные качели.
- Синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы. Ждать осталось недолго.