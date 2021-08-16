Украину не спасти? Эколог предупредил о катастрофическом изменении климата

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Происходящее глобальное потепление вызывает не только рост температуры, но и провоцирует явления, связанные с разной силой ветра, дождя, сказал эколог Владимир Борейко.

"Надо понимать, что в эпоху глобального потепления торнадо, дожди, ураганы, смерчи - все это природные явления, и они будут повторяться. Их будет все больше и больше", - сообщил он в комментарии Апострофу.

Эколог уверен, что катаклизмов будет больше: "Есть данность, что в России в районе Москвы в течение последних 80 лет температура увеличилась на четыре градуса. Так же и у нас. Температура будет расти, поэтому государство должно немедленно принимать меры, которые бы сдерживали это потепление".

Он предупредил, что если и в дальнейшем украинская власть и люди не будут учитывать опасность вырубки зеленых насаждений, последствия будут катастрофическими.

"К сожалению, этого пока не делается, и мы можем оказаться в таком климате, что просто нельзя будет летом жить", - заявил Борейко.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).