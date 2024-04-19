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Украину накрывают заморозки: где температура воздуха опустится до -8 градусов

Ангелина Подвысоцкая
19 апреля 2024, 19:43обновлено 19 апреля, 20:26
Во многих областях синоптики объявили І и ІІ уровень опасности из-за сильных заморозков.
погода
Прогноз погоды в Украине на 20 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 20 апреля будет местами прохладной. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в южных областях - до 15-20 м/с. В Ивано-Франковской и Западной областях объявлен 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях синоптики прогнозируют сильные заморозки. Там объявили І и ІІ уровень опасности.

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погода 20 апреля
Прогноз погоди в Україні на 20 квітня / фото: ventusky

Погода 20 апреля

В Украине 20 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в южных, центральных, Житомирской, Хмельницкой и Харьковской областях. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

"Ночью в западных, северных и Винницкой областях сильные заморозки 0-3°, на остальной территории ночная температура 3-8° тепла (в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°); днем 11-16° тепла, на востоке и юго-востоке страны 17-22°; на высокогорье Карпат ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 20 апреля в Украине будет прохладно, дождливо. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +8...+19 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +1...+13 градусов.

погода 20 апреля
Прогноз погоди в Україні на 20 квітня / фото: meteoprog

Погода 20 апреля в Киеве

В Киеве 20 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Из-за заморозков синоптики объявили І уровень опасности.

"По области ночью заморозки 0-3°, температура днем 11-16° тепла; в Киеве температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, температура днем 13-15° тепла. Ночью 20 апреля по г. Киеву ожидаются заморозки 0-2", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 20 апреля
Прогноз погоди в Україні на 20 квітня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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