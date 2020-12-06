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Украину заметет снегом: синоптики назвали даты похолодания в Украине

6 декабря 2020, 14:14
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Синоптики сообщили о похолодании в Украине.

В Украину идет снегопад / УНИАН

Погода в Украине порадует снегом уже на следующей неделе. Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, часть Украины заметет снегом уже во вторник, 8 декабря.

В понедельник, 7 декабря, действие морозного антициклона усилится, принеся сильный ночной мороз на восток до -10... -14 градусов, днем будет от 0 до -4 мороза.

На севере и в центре страны днем будет от 0... -3 мороза, ночью от -6 до -11 градусов. На юге и западе днем -1... +2 градуса, ночью -1... -4 мороза. Исключением станет Закарпатье с +7 +9 днем и +2 +4 ночью.

В Киеве 7 декабря днем -1... -3, ночью -8... -10 мороза, без осадков.

Во вторник, 8 декабря, часть запада, Винницкую и Кировоградскую области накроет снегопадом, юг и Черновицкую области - мокрым снегом, а на Закарпатье будет дождь. На остальных территориях осадки менее вероятны, а температура ожидается такой же, как и днем ранее.

В Киеве осадки 8 декабря не предвидятся, днем будет -1... -3, а ночью -8... -10 мороза.

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В среду, 9 декабря, в Украине будет без осадков, а температура повысится на 1-2 градуса, но день и ночь все еще будут холодными.

В Киеве 9 декабря будет ясная погода с -1... -3 днем и -5... -7 ночью.

В четверг, 10 декабря, придет послабление холодов, но будет влажно, а местами - мокро. На западе, в Винницкой, Житомирской, Одесской областях дождь, местами - мокрый снег. Остальные области без осадков, но пасмурно.

Температура +1 +5 на западе и юге, ночью тут от +1 до -2 градусов. На севере и в центре страны днем +1... -2, ночью -2... -6 мороза. На востоке и северо-востоке днем +1... -2, ночью -4... -9 градусов.

В Киеве 10 декабря днем +1... -1, а ночью от -3 до -5, пасмурно, но существенных осадков синоптики не обещают.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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