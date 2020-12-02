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В Украину идет резкое похолодание: синоптики предупредили об опасности

2 декабря 2020, 19:00

В Украине поменяется погода, в страну идут морозы.

Украину окутает морозом / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. Синоптики предупреждают о снегопаде и гололеде.

Так, в некоторых регионах ночью столбики термометров опустятся до -5, а местами и до 9-11 градусов мороза. ​

"​В Украине начиная со вторника, 8 декабря, ожидается ухудшение погоды, а именно – резкое понижение температуры", - сказал народный синоптик Леонид Горбань.

Он отметил, что первые морозы продержатся до середины декабря. С 18 декабря столбики термометров будут показывать -7 градусов днем и до 10-13 ниже нуля ночью.

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Небольшое повышение температуры до -2… -3 градусов синоптик прогнозирует 21-22 декабря. Однако уже к 26 декабря вновь вернутся морозные -7.

А вот завтра, 3 декабря, в Украине погода будет травмоопасной.​

"Внимание! Подобная синоптическая ситуация провоцирует и создает условия для гололеда и гололедицы! Внимательно надо ездить и ходить!" - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Диденко отметила, что Украина окажется между циклоном из Европы, и антициклоном, который "давит" с Востока. ​

Температура воздуха в четверг будет колебаться от -4 до +2 градусов. На Юге ожидается +2... +6 градусов.

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В Киеве 3 декабря будет преобладать влажная погода, однако без каких-либо серьезных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ночью температура будет до -2 градусов, днем до +2 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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