В Украину идет резкое похолодание: синоптики предупредили об опасности

В Украине поменяется погода, в страну идут морозы.
Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. Синоптики предупреждают о снегопаде и гололеде.
Так, в некоторых регионах ночью столбики термометров опустятся до -5, а местами и до 9-11 градусов мороза.
"В Украине начиная со вторника, 8 декабря, ожидается ухудшение погоды, а именно – резкое понижение температуры", - сказал народный синоптик Леонид Горбань.
Он отметил, что первые морозы продержатся до середины декабря. С 18 декабря столбики термометров будут показывать -7 градусов днем и до 10-13 ниже нуля ночью.
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Небольшое повышение температуры до -2… -3 градусов синоптик прогнозирует 21-22 декабря. Однако уже к 26 декабря вновь вернутся морозные -7.
А вот завтра, 3 декабря, в Украине погода будет травмоопасной.
"Внимание! Подобная синоптическая ситуация провоцирует и создает условия для гололеда и гололедицы! Внимательно надо ездить и ходить!" - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Диденко отметила, что Украина окажется между циклоном из Европы, и антициклоном, который "давит" с Востока.
Температура воздуха в четверг будет колебаться от -4 до +2 градусов. На Юге ожидается +2... +6 градусов.
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В Киеве 3 декабря будет преобладать влажная погода, однако без каких-либо серьезных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ночью температура будет до -2 градусов, днем до +2 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Украинский гидрометцентр уже составил прогноз погоды для Украины на зиму 2020-2021. Директор Гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в нашей стране в зимний период ожидаются резкие изменения погоды.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая.
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
- Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.