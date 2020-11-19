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В Украину несутся снегопады: прогноз погоды на 20 ноября

19 ноября 2020, 19:05

Антициклон принесет в Украину дожди со снегом.

Прогноз погоды на 20 ноября в Украине / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. По прогнозу синоптиков, 20 ноября, атмосферный фронт северного циклона усложнит погодные условия в стране.

Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, в пятницу ожидается снегопад и гололед в Украине.

Больше всего вероятность дождей и снега на севере, западе, местами в центре, кроме Днепра и его районов. В восточных и южных областях преимущественно сухая погода, влажность увеличится только в Крыму и Приазовье.

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Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, на востоке местами -6 -8; днем в Украине от 0 до 5 тепла, на востоке от 0 до 2 мороза.

В Киеве 20 ноября дожди и снег, ночью до 2 мороза, днем до 2 тепла.

Прогноз погоды на 20 ноября в Украине:

  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +3...+5
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +3...+5
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – +2...+4
  • Херсон – +2...+4
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – +1...+3
  • Черкассы – +1...+3
  • Чернигов – +1...+3
  • Суммы – 0...+2
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – +1...+3

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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