В Украину несутся снегопады: прогноз погоды на 20 ноября

Антициклон принесет в Украину дожди со снегом.
Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. По прогнозу синоптиков, 20 ноября, атмосферный фронт северного циклона усложнит погодные условия в стране.
Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, в пятницу ожидается снегопад и гололед в Украине.
Больше всего вероятность дождей и снега на севере, западе, местами в центре, кроме Днепра и его районов. В восточных и южных областях преимущественно сухая погода, влажность увеличится только в Крыму и Приазовье.
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Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, на востоке местами -6 -8; днем в Украине от 0 до 5 тепла, на востоке от 0 до 2 мороза.
В Киеве 20 ноября дожди и снег, ночью до 2 мороза, днем до 2 тепла.
Прогноз погоды на 20 ноября в Украине:
- Ужгород – +4...+6
- Львов – +3...+5
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +4...+6
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +3...+5
- Винница – +3...+5
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +2...+4
- Херсон – +2...+4
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – +1...+3
- Суммы – 0...+2
- Полтава – 0...+2
- Днепр – +1...+3
- Запорожье – +2...+4
- Донецк – -1...+1
- Луганск – 0...-2
- Харьков – -1...+1
- Киев – +1...+3
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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