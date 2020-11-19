В Украину несутся снегопады: прогноз погоды на 20 ноября

Прогноз погоды на 20 ноября в Украине / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. По прогнозу синоптиков, 20 ноября, атмосферный фронт северного циклона усложнит погодные условия в стране.

Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, в пятницу ожидается снегопад и гололед в Украине.

Больше всего вероятность дождей и снега на севере, западе, местами в центре, кроме Днепра и его районов. В восточных и южных областях преимущественно сухая погода, влажность увеличится только в Крыму и Приазовье.

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Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, на востоке местами -6 -8; днем в Украине от 0 до 5 тепла, на востоке от 0 до 2 мороза.

В Киеве 20 ноября дожди и снег, ночью до 2 мороза, днем до 2 тепла.

Прогноз погоды на 20 ноября в Украине:

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1

Киев – +1...+3

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: