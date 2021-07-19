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В Украину ворвется резкое похолодание до +11

19 июля 2021, 20:43
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В Украину ожидаются значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Погода
Погода в Украине на неделю / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшее время кардинально изменится. В страну уже зашли атмосферные фронты северного циклона Christoph, и тенденция с похолоданием и грозами продолжится.

Как прогнозируют синоптики, уже в середине недели температура в +21 градус доберется до юга, а на западе ночью будет до +11.

"20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

Температура во вторник будет очень контрастной. Если на западе +21 +25 днем и +14 +18 ночью, то на юге и востоке +32 +36 днем и +20 +23 ночью. На остальных территориях +25 +29 днем и +16 +20 в ночное время.

21 июля прохладный воздух доберется до центральных и северных областей, немного снизятся градусы и на юге. В этот день будет в основном +21 +24, но на юге все еще жарко - от +26 до +34. Прохладнее станет и в ночное время.

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Дожди и грозы в этот день ожидаются по всей стране, а в центре и на севере - сильные осадки.

В четверг, 22 июля, температура снизится и на юго-востоке. В этот день по стране +21 +25 градусов, на юге +24 +27. Ночью на западе +11 +13, а на остальной территории +13 +19 в ночное время.

23-24 июля, осадки отступят, разве что местами на западе вероятны дожди, а температура немного повысится - до +22 +27 градусов.

Синоптики ресурса meteoprog, составили прогноз погоды в Киеве на две недели.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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