Засыплет снегом и зальет дождями: где врежет -8, а где потеплеет до +13

В Украине может сойти снежная лавина даже при низких дополнительных нагрузках.

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Прогноз погоды в Украине на 4 января / фото: pexels

Погода в Украине 4 января будет снежной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там может сойти большая снежная лавина даже при низких нагрузках.

Прогноз погоды в Украине на 4 января / фото: ventusky

Погода 4 января

В Украине 4 января будет облачно. В этот день осадков не будет только в южных областях. В северных и северо-восточных регионах на дорогах местами будет гололедица. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

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"Небольшой, на Закарпатье, ночью и в юго-восточной части умеренный дождь; в северо-восточных областях и в Карпатах снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; только в южной части днем без осадков ... Температура ночью 1-6° тепла, в Харьковской, Полтавской и Киевской областях от 2° тепла до 3° мороза; днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7-12° тепла; на Черниговщине и Сумщине ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -8

По данным meteoprog, 4 января будет дождь и мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до -8...-2 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +7...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 января / фото: meteoprog

Погода 4 января в Киеве

В Киеве 4 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах местами будет гололедица. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью + 2..-3°, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем около 5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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