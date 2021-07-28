Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине 29 июля будет очень жаркой. По прогнозу синоптиков, в стране стоит ожидать довольно опасную погоду. Налетит +35 градусов и объявлена пожарная опасность.

"28-29 июля в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным синоптика Наталки Диденко, несмотря на высокую температуру - от +29 до +34 градусов, а на западе +26 +31, почти по всей стране завтра возможны дожди и грозы.

"Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на западе вечером как раз будет преобладать сухая погода - дождливый фронт сдвинется". - прогнозирует синоптик.

Ощутимое снижение температуры воздуха придет к нам во вторник, 3-го августа.

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Также 29 июля, днем в Украине, кроме южных областей, ожидаются грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В четверг самая низкая температура ночью ожидается в Закарпатской, Львовской и Волынской областях - от +15 до +18. Теплее всего ночью будет на юге страны - от +19 до +22, в других областях от +17 до +19. Днем жарче всего будет на юге страны от +30 до +35, на западе ожидается от +26 до +30, в других областях от +28 до +32.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Киеве будет еще жарко - около +30 градусов. И жара продлится до начала следующей недели. А уже во вторник, 3 августа, станет ощутимо свежее.

29 июля в столице также вероятны кратковременные и с грозами, скорее всего вечером.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.