10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого

Полезные программы для ПК / Reuters

Множество обычных пользователей даже не представляют, на что на самом деле способен их компьютер. Как правило, те или иные способности заключаются в качественном функциональном программном обеспечении.

Операционная система Windows сама по себе предлагает пользователю довольно широкий спектр возможностей, но если вам нужно больше, то для этого есть программы, которые расширяют или улучшают ее функции.

Но какие же программы стоят того, чтобы их установить себе на ПК? Об этом и о многом другом ниже.

Libre Office

Полностью бесплатный офисный пакет. Выполняет аналогичные функции, что и Microsoft Office, однако распространяется в свободном доступе(полезно для использования в коммерческих целях).

Возможности:

Работа с текстовыми документами, таблицами, презентациями, базами данных.

Поддержка формата файлов Microsoft Office;

Полная интеграция всех офисных компонентов;

Смена языка пользовательского интерфейса на лету;

Поддержка сложных языков и особенностей шрифта;

Импорт графических форматов: векторная графика SVG (.svg, .svgz), Adobe Photoshop (.psd).

Libre Office / It's FOSS

VLC Media Player

Отличный бесплатный медиа проигрыватель. Поддерживается всеми операционными системами и способен работать с самыми разными форматами медиа данных. Кроме того, есть возможность напрямую воспроизводить видео из Интернета, при помощи функции онлайн ТВ.

Также, предусмотрен функционал записи экрана пользователя и конвертации видео-файлов.

VLC Media Player / HowToArticle

DaVinci Resolve

Функциональный видеоредактор, который подойдет как начинающим пользователям, так и профессиональным специалистам, так как предоставляет возможность пользоваться всеми нужными функциями.

Программа весьма популярная, а потому освоить её будет не проблематично. Просторы Интернета полны пошаговым инструкциям для каждого действия. К тому же, DaVinci поставляется с бесплатной версией.

DaVinci Resolve / Blackmagic Design

Paint.net

Более продвинутая версия продукта, поставляемого вместе с операционной системой от Microsoft. Является отличным инструментом для решения множества проблем.

В отличие от платного Photoshop, распространяется в свободном доступе. Имеет меньшее количество функций, чем другие популярные графические редакторы, однако полностью удовлетворит потребности обычных пользователей. Разбираться с интерфейсом не нужно - все понятно на интуитивном уровне.

Paint.net / TechRadar

AdwCleaner

Популярная утилита для удаления вредоносных программ (не путать с вирусами). Всплывающие баннеры рекламы, внезапное появление дополнительных окон и открытие неизвестных сайтов зачастую не лечатся обычными антивирусами.

Тут как раз таки и поможет AdwCleaner. Он работает без установки, после открытия автоматически проводит диагностику и исправление найденных проблем.

AdwCleaner / Bleeping Computer

OBS Studio

Бесплатное программное обеспечение, которое предоставляет возможность записывать или транслировать собственный экран пользователя. Работает без перебоев, а потому идеально подойдет как игрокам, желающим постримить, так и обычным людям.

OBS Studio / Arco Linux

OneNote

Отличная, простая и комфортная программа для хранения заметок и записей. Стильный интерфейс, быстрая работа и удобность в использовании делают OneNote одной из лучших программ среди аналогов. К тому же, она полностью бесплатна.

OneNote / Careers at Agoda

R-Undelete

Программа, которая способна восстановить случайно удаленный файл с жесткого диска или любого другого накопителя. Идеально подходит для начинающих пользователей за счет простого интерфейса и удобной работы с софтом.

R-Undelete / gHacks

7-Zip

Культовый бесплатный архиватор. Среди пользователей известен как удобный и функциональный софт для работы с архивами любых расширений. К тому же, коэффициент сжатия не уступает даже самым современным аналогам.

7-Zip / product key

HandBrake

Многофункциональный конвертер видео-файлов. Полностью бесплатный и локализированный софт, который способен выручить в экстренной ситуации. Из-за банального и простого интерфейса и поддержкой всех доступных форматов занимает весьма почетное место среди аналогов.

HandBrake / Linux Hint

Ранее мы рассказывали, как удалить свою страницу в Instagram, и что делать, если захочется её восстановить.