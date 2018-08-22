Ученые раскрыли секрет знакомства в Интернете

Женщины предпочтение отдают партнерам с высшим образованием, а вот мужчины интеллектуалок не любят.
Ученые из Мичиганского университета, что в США, экспериментальным путем выяснили, кого чаще всего ищут мужчины и женщины в Сети. Кто является идеальным кандидатом для онлайн-знакомства, они описали изданию Science Advances.
Так, если речь идет о женщинах, то чаще всего мужчины предпочитают знакомиться с молоденькими: пик популярности приходится на 18-летних, постепенно снижаясь по мере взросления. У мужчин же все наоборот: дам больше интересуют представители сильной половины, которым уже за 50 лет.
Женщины предпочтение отдают светлокожим партнерам, у которых есть высшее образование. А мужчины – азиаткам, причем интеллектуалок не любят.
Нынешнее поколение очень серьезно подходит к вопросам материальной обеспеченности, выяснили исследователи: даже мужчины-добытчики выбирают экономически привлекательных партнерш.
Что касается внешности, то предпочтение отдают тем, кто красивее соискателя хотя бы на 25%.
Напомним, легендарный американский хип-хоп-исполнитель Эминем признался в использовании сервиса гей-знакомств. По словам музыканта, на этот шаг он решился после окончательного разрыва с женой.