Астрономы сообщили о приближении мертвой кометы-черепа

Комета-череп реальной опасности пока не представляет / Фото: NAIC-Arecibo/NSF / НАСА

К Земле 11 ноября подлетит астероид 2015 TB145, по форме напоминающий череп.

Как сообщает Space.com, небесный объект приблизится к планете на расстояние в 38 миллионов километров, что равно расстоянию Земли от Солнца.

Данный астероид уже пролетал мимо Земли в 2015 году на расстоянии в 480 тысяч километров (0,0032 а.е.). Тогда его можно было наблюдать в мощные бинокли и любительские телескопы.

Астрономы считают 2015 TB145 выродившейся, или "мертвой" кометой, потерявшей большую часть своих летучих веществ и лишившейся хвоста из-за многочисленных подлетов к звезде. Он классифицируется как потенциально опасный объект (из-за своих размеров и близости к Земле). К таким объектам относятся тела, размеры которых больше 100 метров и которые приближаются к планете на расстояние от 7,5 миллиона километров. При этом в ближайшие 100 лет он не представляет опасности для Земли.

Напомним, астрономы обнаружили на планете WASP-39b следы присутствия водяного пара, количество которого было в три раза больше, чем на Сатурне. строномы обнаружили на планете WASP-39b следы присутствия водяного пара, количество которого было в три раза больше, чем на Сатурне.