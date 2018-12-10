Астролог рассказал, когда рухнет Керченский мост

10 декабря 2018, 05:56

Вместо моста нужно было сооружать тоннель по типу тоннеля под Ла-Маншем, уверен Влад Росс.

Керченский мост Крым
Керченский мост / most.life

Астролог Влад Росс считает, что Керченский мост был запущен в наиболее неблагоприятный день и час.

"Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту состоялось 16 мая 2018 года в 5:30 утра по киевскому времени. Момент, когда по нему поехал транспорт – самый главный с точки зрения "гороскопа" моста", - рассказал Росс UAportal.

По словам астролога россияне "лоханулись с датой и временем".

Читайте такжеНовый рейтинг знаков Зодиака по успешности: кто теперь самый богатый знак Зодиака, а кто – самый бедный"В такое время ни в коем случае нельзя было запускать Крымский мост в эксплуатацию. В этот момент Меркурий – планета мостов, движения, путей, дорог, транспорта, связей – находился в квадратуре к Марсу. А Марс – это планета разрушений и катастроф", - добавил эксперт.

Росс прогнозирует, что поначалу процессы разрушения могут казаться незначительными.

"Что-то начнет смещаться на какие-то миллиметры, появятся небольшие перекосы, потом начнутся необратимые процессы. Самое большое, сколько он может выдержать – это 7-8 лет. Тогда россияне поймут, что зря его строили. Возможно, они поняли это уже сейчас. В этом месте нужно было сооружать тоннель по типу тоннеля под Ла-Маншем", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп Влад Росс астрологический прогноз
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:14
"Подарок Путина Порошенко": эксперт спрогнозировал судьбу захваченных РФ украинских моряков
06:57
Церковные маневры Порошенко мнение
06:35
Будет ли конец света: астролог рассказал, чего ждать 10-16 декабря
06:15
Новый год отменяется: стала известна новая дата апокалипсиса Видео
05:56
Астролог рассказал, когда рухнет Керченский мост
05:17
Украинский адмирал объяснил, как усмирить Россию на Азове Видео
04:44
Психолог объяснила, как усыпить в себе "крокодила" Видео
04:07
Новый скачок цен: эксперт рассказал о резком подорожании мяса
03:02
"Мы гордимся": солистка Kazka прокомментировала популярность песни "Плакала" в России Видео
02:11
Пожар и смерть: на Полтавщине найдены мертвыми три человека Видео
01:37
"Безалаберно и глупо": эксперт разнес реакцию Украины на действия России на Азове Видео
01:14
"Обкококошили детей": в Сети высмеяли пророссийское выступление коллективов в Крыму Фото
00:57
Вятрович не одобряет повторное присвоение Бандере звания Героя Украины
00:38
В США российский флот назвали слабым и "зеленым"
00:16
"Запад не понимает происходящего": эксперт спрогнозировал действия Украины в Азовском море
09 декабря, воскресенье
23:50
На выборах в Армении лидирует пророссийский кандидат
23:21
Лопес показала процесс украшения потрясающей новогодней елки Видео
22:59
Во время протестов "желтых жилетов" повредили Украинский культурный центр
22:40
В Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка с ДЦП Фото Видео
22:32
Стала известна сумма убытков от протестов во Франции
22:12
В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки - СМИ
21:39
Аксенов высказал благодарность псковским десантникам за действия в 2014 году в Крыму
21:30
Пытался купить беспилотник и передавал данные об авиации - в Украине поймали агента ГРУ Видео
20:58
Во Франции подозревают Россию в организации протестов "желтых жилетов" Видео
20:31
"Появилось настоящее занятие": российский журналист пояснил мелькание дочери Путина на росТВ
20:24
Главную елку страны начали украшать иллюминацией - фото с высоты Фото
20:01
В Киеве на Софийской площади установлена главная елка страны Фото
19:57
Готовятся гонять голодных крымчан: в Сеть выложили фото подготовки Росгвардии в Крыму Фото
19:29
Украинка на Мисс мира-2018 Леонила Гузь опубликовала единственное фото с финала Видео
19:27
Армия Кремля осталась без управляемых "супер-пуль"
18:52
В Симферополе авария на водопроводе привела к жертвам и отключению воды
18:29
В России 15-летнюю чемпионку убил током мобильный телефон
18:26
В Париже потребовали от Трампа перестать вмешиваться во внутренние дела Франции
17:57
Украинец пытался выехать в РФ с миллионом рублей в ботинках - видео Видео
17:50
В СБУ рассказали о развернувших флаг "ДНР" на митинге "желтых жилетов"
17:35
У Путина ответили на жалобы Порошенко о нежелании с ним разговаривать Видео
17:20
В Украине к 2020 году должны быть созданы все ОТГ – Яценюк
17:11
Возможный крах доллара: как падение американской валюты повлияет на Украину
16:57
В УПЦ МП пожаловались на давление и преследование епископата и верующих Видео
16:42
Стало известно, сколько получат резервисты за участие в военных сборах
16:31
"Увеличить объем обвинения": адвокат предупредил о новой опасности для пленных украинских моряков Видео
16:24
Во Франции из-за протестов "желтых жилетов" задержано более 1700 человек
15:55
"Сказочно лживый пи**рас": в "ДНР" назвали причину бегства Прилепина
15:45
На Львовщине резервист нечаянно подстрелил из автомата военного
15:39
Захват украинских моряков: в УПЦ МП ответили на просьбу Порошенко Видео
15:15
Стало известно, когда Ломаченко снова может выйти на ринг Фото Видео
15:03
МВФ огласил дату заседания по вопросу Украиніы
14:33
Лев Лещенко объяснил, почему попал в больницу
14:19
В Киеве авто полиции врезалось в террасу кафе и сбило пешехода Фото Видео
14:08
Звезда Голливуда "засветилась" на акции желтых жилетов в Париже, опубликовано фото Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять