Астролог рассказал, когда рухнет Керченский мост

Керченский мост / most.life

Астролог Влад Росс считает, что Керченский мост был запущен в наиболее неблагоприятный день и час.

"Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту состоялось 16 мая 2018 года в 5:30 утра по киевскому времени. Момент, когда по нему поехал транспорт – самый главный с точки зрения "гороскопа" моста", - рассказал Росс UAportal.

По словам астролога россияне "лоханулись с датой и временем".

Читайте такжеНовый рейтинг знаков Зодиака по успешности: кто теперь самый богатый знак Зодиака, а кто – самый бедный"В такое время ни в коем случае нельзя было запускать Крымский мост в эксплуатацию. В этот момент Меркурий – планета мостов, движения, путей, дорог, транспорта, связей – находился в квадратуре к Марсу. А Марс – это планета разрушений и катастроф", - добавил эксперт.

Росс прогнозирует, что поначалу процессы разрушения могут казаться незначительными.

"Что-то начнет смещаться на какие-то миллиметры, появятся небольшие перекосы, потом начнутся необратимые процессы. Самое большое, сколько он может выдержать – это 7-8 лет. Тогда россияне поймут, что зря его строили. Возможно, они поняли это уже сейчас. В этом месте нужно было сооружать тоннель по типу тоннеля под Ла-Маншем", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.