"Удары судьбы, ошибки": астролог предупредил ряд знаков Зодиака о проблемах в 2019-м

В 2019-м Рыбам, Девам, Ракам и Тельцам нужно быть внимательными к здоровью, предупредил астролог

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году представителям четырех знаков Зодиака нужно быть внимательными к здоровью — Рыбы, Дева, Рак и Телец.

Следующий год для Рыб будет очень сложным, он принесет удары судьбы, непростые ситуации и ошибки, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, Рыбы в 2019-м могут быть хилыми, это же касается Дев — у них возможные какие-то операции. Росс добавил, что также следует уделить внимание своему здоровью Ракам и Тельцам.

Читайте такжеАстролог спрогнозировал, когда упадет Крымский мостАстролог утверждает, что в следующем году успех ждет Водолеев. "Их ждет удача в новых планах и делах. Это будет год карьерного роста для них. Также Водолеям будет везти в покровителях и друзьях. Водолеи смело могут ставить себе серьезные цели и не стесняться в амбициях", — заявил он. Ранее Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.