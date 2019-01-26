Диетолог назвала натуральные жиросжигатели

Грейпфрут, ананас, имбирь, корица, хрен и горчица — натуральные жиросжигатели, сообщила диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Врач-диетолог Людмила Бабич сообщила, что есть ряд жиросжигающих продуктов, самые известные их них — грейпфрут, ананас, имбирь, корица, хрен и горчица.

В роли сжигателя жира выступают зелень и некоторые овощи, например, капуста, рассказала эксперт ГолосUA.

По словам собеседницы, зеленый чай без сахара тоже фактически можно считать жиросжигателем — чтобы усвоить напиток организму нужно в среднем потратит 60-70 калорий, а в самом напитке калорий нет.

"Жиросжигающие продукты — действительно существуют, правда, профессионалы категорически против такого термина, ведь продукты воздействуют непосредственно не на жировые ткани, а на процессы, которые происходят в организме…", — добавила врач.

Ранее российский врач-терапевт Елена Басова сообщила, что зимой человеку нужно есть побольше говядины и свинины, чтобы повышать в крови уровень гемоглобина. Медик отметила, что зимой людям стоит есть красное мясо, а не травку жевать.