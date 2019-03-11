Самый кризисный период: астролог объяснил, что нельзя делать 12-17 марта

11 марта 2019, 07:15

Влад Росс составил гороскоп на неделю 11-17 марта.

Знаки Зодиака_астрология
Астролог прогнозирует сложную неделю / rabstol.net

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду объяснил, почему эта неделя будет самым кризисным периодом марта.

В понедельник, 11 марта, по словам астролога, все еще будет сохраняться возможность обвалов фондовых рынков, неудачно будет складываться торговля, возможен кризис, ограничения и подавление.

Росс отметил, что 12-17 марта –  самый кризисный период месяца.

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Также в дни с 12 по 17 число, по данным астролога, будут самые плохие поездки из тех, которые только можно себе вообразить.

"Они будут бесплодные и безрезультатные. Это самый неблагоприятный период для поездок. Особенно – для командировок", - сказал эксперт.

Росс также добавил, что в эти дни возможны восстания и военные противостояния.

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Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.

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