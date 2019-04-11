Астрофизики показали первое в истории фото черной дыры

11 апреля 2019, 00:18

Они сумели "сфотографировать" черную дыру в галактике M87 в созвездии Девы.

Черная дыра
Черная дыра / Event Horizon Telescope Collaboration

Астрофизики показали первое в истории изображение горизонта событий — видимой границы черной дыры. Они сумели "сфотографировать" черную дыру в галактике M87 в созвездии Девы; эта галактика удалена от Земли на расстояние более 50 млн световых лет.

Как сообщает Медуза, пресс-конференции, посвященные первому изображению черной дыры, 10 апреля одновременно начались в Бельгии, США, Японии, Дании, Китае, Чили и на Тайване в рамках международного проекта "Телескоп горизонта событий".

Проект был создан для наблюдения за сверхмассивными черными дырами, которые образуют ядра большинства галактик. Астрофизики сосредоточились на двух объектах. Одним из них стала черная дыра Стрелец А*, расположенная в центре Млечного пути. Ее масса превышает массу Солнца в 4 млн раз, а размер — в 18 раз. Вторым объектом для наблюдения была выбрана черная дыра в галактике M87; ее масса больше солнечной в 6,5 млрд раз. Даже с помощью самого мощного телескопа разглядеть с Земли эти черные дыры очень трудно. Астрофизик Димитриос Пластис из Аризонского университета сравнил это с попыткой сфотографировать DVD-диск, лежащий на лунной поверхности.

Черная дыра
Черная дыра / Event Horizon Telescope Collaboration

Чтобы решить проблему, ученые из проекта "Телескоп горизонта событий" объединили 10 радиотелескопов на разных континентах в один большой "виртуальный телескоп" — интерферометр. Он позволяет наблюдать объект одновременно с разных точек; потом полученные данные совмещают и обрабатывают.

Астрофизики из проекта "Телескоп горизонта событий" вели наблюдения за двумя черными дырами в течение 10 дней в апреле 2017 года. Они получили 500 терабайт данных на 1000 жестких дисков; обработка этого объема информации заняла 2 года.

Ранее сообщалось, что астрономы готовят потрясающее открытие на 10 апреля.

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