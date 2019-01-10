Инопланетный передатчик размером с планету: ученые зафиксировали таинственные сигналы из космоса

Телескоп в Канаде зафиксировал таинственные сигналы из космоса / Фото: GMTO Corporation

Канадские астрономы с помощью новейшего радиотелескопа Chime зафиксировали 13 таинственных сигналов из космоса. Посланниками сигналов вполне могут быть инопланетяне, допускают они.

При этом канадские астрономы ловят вспышки радиоволн неизвестного происхождения уже второй раз, пишет ТСН со ссылкой на Sky News.

По одной из версий, испускать радиоволны может один из инопланетных передатчиков размером с планету. Причем используются такие передатчики, по словам профессора Авида Леба из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики США, не для связи, а для приведения в движение огромных космических кораблей.

Читайте такжеНа обратной стороне Луны и "уловимая" Ultima Thule: совершены сразу два космических прорываВпрочем, есть и иные версии. К примеру, источниками сигналов называются мощные астрофизические явления – черные дыры, к примеру, или слишком плотные нейтронные звезды.

Ранее неизвестный радиосигнал из космоса зафиксировали специалисты Международного центра радиоастрономических исследований. При этом необъяснимый сигнал пришел из глубины Млечного пути и частично отбился от Луны

Напомним, ученые зафиксировали "инопланетные" сигналы от самого таинственного объекта во Вселенной. Сигналы сопровождал выброс огромного количества энергии в пространство космоса.

Ранее ученые сумели поймать таинственный сигнал из далекой галактики. Польские астрономы, представляющие Ягеллонский университет (Краков), сумели обнаружить ритмичные колебания, в гамма-лучах от блазара Markarian 501 (Mrk 501), удаленного от Земли на дистанцию в 456 миллионов световых лет.