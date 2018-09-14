Ученые зафиксировали "инопланетные" сигналы от самого таинственного объекта во Вселенной

Ученые зафиксировали "инопланетные" сигналы / futurism.com

Астрономы сообщили о новых "инопланетных" радиосигналах. Причем поступают они от самого таинственного источника быстрых радиовсплесков во Вселенной – объекта FRB 121102.

Радиоимпульсы длились всего несколько миллисекунд, и большинство из них происходят всего по одному разу, пишет Science Alert. Не удается выявить никакой закономерности, с которой шли бы сигналы. По словам ученых, без установления такой закономерности установить природу объекта пока не получается, так что они продолжат исследования.

При этом их сопровождал выброс огромного количества энергии в пространство космоса. За столь короткое время он умудрился выбросить энергии столько же, сколько Солнце – за несколько десятков тысяч лет.

Читайте такжеВ Сети появилось видео высадки на Землю инопланетян с НибируПо одной из гипотез, данные сигналы связаны с деятельностью инопланетян. По другой – этими сигналами сопровождаются некие катастрофические события, к примеру, гибель звезд.

Ученые точно не знают, что из себя представляет FRB 121102. Одни называют ее сверхмассивной черной дырой с мощным магнитным полем и размером, который больше массы Солнца в 10-100 миллионов раз. В этом случае источником вспышек предположительно может быть плазма или нейтронная звезда, которые находятся под влиянием этой дыры. Другие назвают FRB 121102 намагниченным плерионом — то есть туманностью, которая подпитывается звездным ветром от пульсара.

Радиоимпульсы FRB 121102 испускает уже не в первый раз. Их уже фиксировали в 2012, 2015 и 2017 годах.

Напомним, к Земле несется "луч смерти" со скоростью, очень близкой к скорости света. По расчетам ученых, он в состоянии уничтожить 95% всех живых существ на планете.