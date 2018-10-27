Загадочные радиоволны: ученые засекли неизвестный сигнал из космоса

27 октября 2018, 04:06

Необъяснимый сигнал пришел из глубины Млечного пути.

Галактика, космос
Ученые зафиксировали таинственный радиосигнал / фото: NASA

Неизвестный радиосигнал из космоса приняли зафиксировали специалисты Международного центра радиоастрономических исследований.

При этом необъяснимый сигнал пришел из глубины Млечного пути и частично отбился от Луны, пишет Science Alert.

В то же время наземные станции также зафиксировали этот сигнал, а мнение ученых о его природе разделились.

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Часть специалистов утверждают, что это космическое излучение, которое является "эхом" Большого взрыва. Другие специалисты считают, что сигнал создан искусственно.

Напомним, ученые зафиксировали "инопланетные" сигналы от самого таинственного объекта во Вселенной.

Ранее ученые сумели поймать таинственный сигнал из далекой галактики.

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