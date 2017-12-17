Скоро к Земле приблизится потенциально опасный астероид — NASA

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили, что 17 декабря к Земле приблизится потенциально опасный астероид — 3200 Phaethon.

На минимальное к планете расстояние — 10 миллионов 312 тысяч 40 километров небесное тело подойдет в 01:00 по киевскому времени, говорится на сайте агентства.

За положением 3200 Phaethon в режиме реального времени можно следить на сайте TheSkyLive.com.

Ранее сообщалось, что радиотелескопы, участвующие в проекте Breakthrough Listen — программе поиска следов внеземных технологических цивилизаций, запущенной в 2015 году, приступят к наблюдениям за первым в истории межзвездным астероидом Оумуамуа.