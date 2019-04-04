Астрономы готовят потрясающее открытие на 10 апреля

Черная дыра / NASA

На следующей неделе международная группа ученых, изучающая космос, обещает объявить о потрясающем результате изучения черных дыр. 10 апреля в Брюсселе состоится посвященная этому пресс-конференция.

Как сообщает Лига, подробности пока не известны, однако речь идет, вероятно, о первой в истории науки фотографии горизонта событий черной дыры. Исследователи расскажут о "первом результате, полученном по проекту Event Horizon Telescope.

Специалисты создали глобальную наблюдательную сеть, состоящую из многих радиотелескопов в разных частях планеты, данные с которых совмещают затем с информацией от станций радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами. Массивы цифровых данных настолько объемны, что их доставляют в центр на жестких носителях, после чего комбинируют в единое целое.

В течение многих лет ученые пытаются получить изображение локации Стрелец А* - это, как принято считать, сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Ее масса, по разным оценкам, составляет от 2 до 5 млн солнечных масс.

Ранее сообщалось, что астрономы впервые в истории "напрямую", а не посредством вычислений и косвенных наблюдений, увидели планету не из Солнечной системы.