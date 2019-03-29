Впервые в истории астрономы "напрямую" увидели планету не из Солнечной системы

Планета / naked-science.ru

Впервые в истории астрономы "напрямую", а не посредством вычислений и косвенных наблюдений, увидели планету не из Солнечной системы.

Как сообщает Европейская южная обсерватория, это произошло благодаря технологии, позволяющей создавать сверхтелескопы, комбинируя друг с другом несколько телескопов меньшего размера.

Открытую 9 лет назад экзопланету HR8799e у молодой звезды в 129 световых годах от нас увидели на Очень Большом Телескопе-Интерферометре (VLTI), оборудованном приемником GRAVITY.

Ученые увидели на космическом объекте сложную атмосферу с железо-силикатными облаками, узнали ее состав, и выяснили, что там бушует буря планетарного масштаба. Атмосфера планеты содержит гораздо больше окиси углерода, чем метана.

Ранее ученые обвинили Нибиру в мощных магнитных бурях.