Доктор Комаровский раскрыл главный признак дефицита кальция у ребенка

Вопрос: ⠀ Какие главные признаки дефицита кальция у ребенка? Когда стоит беспокоиться? ⠀ Ответ: ⠀ Всегда помним в каких процессах участвует кальций. Поэтому: ⠀ - нарушение сна; ⠀ - капризность; ⠀ - аллергические реакции; ⠀ - проблемы со свертыванием крови; ⠀ - судороги; ⠀ и самое главное: ⠀ - различные аномалии, проблемы с костной системой. ⠀ Вот это все поводы задуматься о кальции. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #кальций #дефициткальция

A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on Apr 23, 2019 at 5:01am PDT