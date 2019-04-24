Доктор Комаровский раскрыл главный признак дефицита кальция у ребенка

Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что главный признак дефицита кальция у ребенка — разные аномалии, проблемы с костной системой.

Одними из главных признаков дефицита кальция в детском организме являются нарушение сна и капризность, рассказал эксперт в эфире передачи Школа доктора Комаровского.

По словам врача, также о дефиците кальция у ребенка свидетельствуют аллергические реакции.

"…всегда помним в каких процессах участвует кальций… поэтому (главные признаки дефицита кальция у ребенка — Ред.): …проблемы со свертыванием крови, судороги", — сказал кандидат наук.Читайте такжеДоктор Комаровский объяснил, почему детей нельзя мыть мылом

Ранее Евгений Комаровский развеял миф об укреплении иммунитета детей — иммунитет не укрепляют лекарства, в частности, эхинацея. Доктор Комаровский сообщил, что эхинацея не навредит ребенку, но и не принесет пользы, покупка лекарства — пустая трата денег.