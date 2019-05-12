Подагра: симптомы и лечение болезни

12 мая 2019, 01:12

Считается, что подагра полностью неизлечима, однако можно влиять на ее симптомы.

Один из главных симптомов подагры — приступы боли в суставе/суставах
При подагре бывают приступы боли в суставе/суставах / семья-медцентр.рф

Подагра: что это

Подагра — это форма артрита, болезнь, которая поражает суставы и ткани. Подагра возникает из-за того, что в организме нарушается обмен веществ и в суставах откладываются кристаллы мочевой кислоты (уратов).

Кристаллы уратов образуются, если в крови повышен уровень мочевой кислоты. 

Подагрой чаще болеют мужчины, поскольку у них в крови изначально содержится больше мочевой кислоты, однако после менопаузы у женщин уровень уратов приближается к уровню, который фиксируют у представителей сильного пола.

Подагра чаще всего поражает суставы пальцев стопы, в частности, суставы большого пальца.

Главред решил выяснить главные факты о подагре — симптомы подагры, а также лечение подагры.

Подагра, симптомы: 

Приступы боли в суставе/суставах. Чаще всего боль возникает ночью, сначала она острая, а потом постепенно затухает;

Длительное ощущение дискомфорта в пораженном суставе/суставах;

Покраснение, отек, ощущение жжения в суставе/суставах;

Уменьшение амплитуды движения сустава/суставов. 

Подагра, лечение

Подагра считается неизлечимой болезнью, однако можно влиять на ее симптомы. При лечении подагры обычно используются медикаменты и диета.

Подагра, лечение: какие препараты назначают

Противовоспалительные препараты, которые необходимы для борьбы с острой болью;

Медикаменты, которые блокируют производство мочевой кислоты;

Препараты, которые способствуют снижению содержания в крови мочевой кислоты.

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болезнь подагра
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