Подагра: симптомы и лечение болезни

Считается, что подагра полностью неизлечима, однако можно влиять на ее симптомы.
Подагра: что это
Подагра — это форма артрита, болезнь, которая поражает суставы и ткани. Подагра возникает из-за того, что в организме нарушается обмен веществ и в суставах откладываются кристаллы мочевой кислоты (уратов).
Кристаллы уратов образуются, если в крови повышен уровень мочевой кислоты.
Подагрой чаще болеют мужчины, поскольку у них в крови изначально содержится больше мочевой кислоты, однако после менопаузы у женщин уровень уратов приближается к уровню, который фиксируют у представителей сильного пола.
Подагра чаще всего поражает суставы пальцев стопы, в частности, суставы большого пальца.
Главред решил выяснить главные факты о подагре — симптомы подагры, а также лечение подагры.
Подагра, симптомы:
Приступы боли в суставе/суставах. Чаще всего боль возникает ночью, сначала она острая, а потом постепенно затухает;
Длительное ощущение дискомфорта в пораженном суставе/суставах;
Покраснение, отек, ощущение жжения в суставе/суставах;
Уменьшение амплитуды движения сустава/суставов.
Подагра, лечение
Подагра считается неизлечимой болезнью, однако можно влиять на ее симптомы. При лечении подагры обычно используются медикаменты и диета.
Подагра, лечение: какие препараты назначают
Противовоспалительные препараты, которые необходимы для борьбы с острой болью;
Медикаменты, которые блокируют производство мочевой кислоты;
Препараты, которые способствуют снижению содержания в крови мочевой кислоты.