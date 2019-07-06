Изменщики и однолюбы: какой знак Зодиака легко наставит рога, а какой будет верен до смерти

6 июля 2019, 06:31

Астролог составил рейтинг самых преданных и неверных знаков Зодиака.

Измена
Астролог рассказал, какие знаки Зодиака чаще всего "ходят налево" / yavahitna.com.ua

Далеко не все знаки Зодиака могут похвастаться верностью и преданностью как в любви и семейных отношениях, так и в деловом партнерстве или дружбе. Существует несколько знаков, которые чаще всего предают своих супругов или партнеров. Рейтинг изменщиков составил астролог Влад Росс.

"Больше всего предателей – среди представителей знака Зодиака Рыб. Именно Рыб чаще всего уличают в неверности. Почти всегда они имеют тайных любовников (или любовниц). Кроме того, и в финансовом отношении Рыбы, как правило, не чисты на руку", - рассказал Росс в комментарии Главреду.

По его словам, очень переменчивы также Водолеи. Выстраивая отношения с Водолеем, будьте готовы к тому, что сегодня он с вами, а завтра – уже нет. Им свойственно внезапно менять свое поведение, отношение, мнение.

Читайте такжеУжасная неделя: астролог предупредил, что нельзя делать 8-14 июля"Водолеи не любят предавать и не любят, чтобы их предавали. Однако они часто резко разворачивают ситуацию в неожиданную сторону, а это для других может казаться предательством", - заявил он.

Кроме того, по мнению Росса, Близнецы – это двойственный знак Зодиака. Для Близнецов не существует друзей и родственников – для них существуют только их интересы. Они часто создают двойственные ситуации и ведут себя двусмысленно.

Также верными не назовешь Овнов, потому что их всегда "несет", причем сразу же, в самом начале отношений.

"Стрельцы, особенно мужчины, также не могут похвастаться верностью и преданностью. Мужчины-Стрельцы могут изменять направо и налево. Как правило, они любят создавать вокруг себя гаремы. Им сложно удовлетвориться одной женщиной", - предупредил эксперт.

Говоря о самых верных в любви, дружбе и делах знаках Зодиака, Росс отметил, что здесь пальма первенства, как ни странно, у самого "кусачего" и "жалящего" знака – Скорпиона.

Читайте такжеИщите женщину: астролог рассказал, почему погиб Тымчук"Представители этого знака – самые ревнивые, им свойственно изматывать свою вторую половину постоянными допросами: "Ты где был/была?", "Где и с кем ты сейчас?". И хотя Скорпион так тщательно контролирует своего партнера из-за ревности, сам он едва ли решается на измену, потому, как правило, остается верен.

Кроме того, по причине того, что Скорпионы всегда с большим подозрением относятся к окружающим, они тщательно проверяют и изучают человека, прежде чем начинают строить с ним бизнес или отношения. Скорпионы очень болезненно воспринимают любые предательства, потому они делают все, чтобы этого избежать", - объяснил астролог.

Также не свойственны измены знаку, связанному с клановостью и семейностью – Раку. Представители этого знака надежны в плане верности и преданности.

"От Раков не дождешься измен. Я всегда говорю, что, если даже мужчина – Близнец, но в его гороскопе Венера находится в Раке, он не будет изменять. Всегда важно, где в гороскопе мужчины и женщины находятся Венера и Марс. Можно быть представителем очень верного знака Рака, но иметь Венеру в Близнецах, и такой человек будет часто изменять", - отметил Росс.

Еще один знак Зодиака, который едва ли когда-нибудь предаст своего партнера – Козерог.

"Козероги, вообще, как правило, являются однолюбами. Если представители этого знака с кем-либо начинают бизнес-сотрудничество и деловые отношения, то для них превыше всего будет регламент, они будут действовать честно и по правилам", - сказал он.

В принципе, практически не изменяют Девы – им свойственно хранить верность, быть целомудренными.

Читайте такжеПосадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогнозТакже верным знаком Зодиака, по мнению Росса, можно назвать Тельца.

"Тельцы – прагматичны и не любят перемен. Если они что-то делают, то делают основательно. Тельцы любят стабильность и привычную обстановку. Именно Тельцы могут составлять расписание своей сексуальной жизни на неделю, расписывая занятия сексом четко по дням", - резюмировал астролог.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.

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