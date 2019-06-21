Летнее солнцестояние 2019: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака

Летнее солнцестояние: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака / 1zoom.ru

Летнее солнцестояние 2019 выпадает на 21 июня.

Некоторые зовут праздник – летнее равноденствие. Но это неверно. Равноденствие бывает весенним и осенним – в марте и сентябре – когда день и ночь равны по продолжительности. А зимой и летом происходят солнцестояния. Второе название праздника – летний солнцеворот.

В эзотерическом, кармическом плане это особый день. Ведь в старину именно в этот день чествовали Ивана Купала (подробнее об этом читайте в нашем материале Ивана Купала в июне 2019: откуда взялось два праздника в году).

Летнее солнцестояние 2019: когда

День, когда Солнце достигает своего верхнего пика – летнее солнцестояние – в 2019 году произойдет 21 июня в 18:54 по киевскому времени.

После этого светило уже начнет спускаться ниже над горизонтом, то есть световой день потихоньку начнет становиться короче. При этом начинается астрологическое лето.

Летнее солнцестояние 2019: влияние на знаки Зодиака

Солнце переходит из знака зодиака Близнецы в знак Рака, который связан с родом и семьей. В этот период усиливается интуиция и вспыхивают эмоции.

Всем без исключения знакам Зодиака астрологи советуют провести этот день с семьей. Можно съездить на природу, чтобы запастись новыми силами от матери-Земли. Полезны купания в проточной воде (чаще всего в реке) и медиативное наблюдение за живым огнем (можно развести на природе костер). То есть, по возможности, этот день стоит посвятить отдыху – и формированию планов.

Нынешний день летнего солнцеворота идеально подходит для изменения своей жизни в лучшую сторону.

Начать, к примеру, можно с отказа от какой-нибудь вредной привычки или перехода на полезные продукты и чистую воду. Всё это усилит внутреннюю энергию на долгие годы.

Летнее солнцестояние 2019: что делать каждому знаку Зодиака

Гороскоп на 21 июня – Овен. Секрет успеха этого дня – самому принимать решения. Не стоит доверять другим людям решать что-то за вас. Тем более что с общением в этот день могут возникнуть проблемы: недопонимания и неверные выводы – спутники этого дня.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический периодГороскоп на 21 июня – Телец. Лучше сосредоточиться на делах семейных, так как рабочие вопросы сегодня будут решаться с очень большим скрипом.

Гороскоп на 21 июня – Близнецы. А вот Близнецам наоборот лучше сосредоточиться на делах рабочих – день благоприятен для решения денежных вопросов. Их ждет хорошая материальная выгода – вероятнее во второй половине дня.

Гороскоп на 21 июня – Рак. Секрет успеха – не отказывать в помощи, особенно на работе. Смело делитесь идеями. Но не перегружайте себя: лучше сделать один маленький проект, но хорошо – чем несколько, но кое-как.

Гороскоп на 21 июня – Лев. Быстрой награды ждать не приходится. Работы много – результатов мало. Надо просто спокойно делать свои дела: награда еще найдет героя.

Гороскоп на 21 июня – Дева. Представителей знака ждет настоящий бег с препятствиями. Не делитесь ни с кем планами – даже с самыми близкими – и будьте готовы отстоять свою точку зрения.

Гороскоп на 21 июня – Весы. Весам, наоборот, пригодится поддержка – друзей, родных и просто покровителей. Не бойтесь пользоваться связями. Только перед этим окончательно определитесь с направлением: на двух стульях усидеть не получится.

Гороскоп на 21 июня – Скорпион. На семейном фронте возможны грозы – так что лучше сосредоточиться на решении рабочих вопросов, а выяснение домашних отношений отложить (а там, глядишь, проблема вообще потеряет актуальность).

Гороскоп на 21 июня – Стрелец. Деловые переговоры будут успешны – так что ловите момент. Лучше сегодня закрыть все вербальные гештальты. В плане здоровья стоит устроить разгрузочный день.

Читайте такжеГороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам, а каким – собираться за границуГороскоп на 21 июня – Козерог. В этот день не стоит игнорировать совет, полученный от близкого человека. На работе будьте в внимательны к мелочам, старайтесь не отвлекаться.

Гороскоп на 21 июня – Водолей. День благоприятен для путешествий и всякого рода поездок. А вот в общении стоит быть осторожнее: чужим советам сегодня доверять не стоит.

Гороскоп на 21 июня – Рыбы. Все важные дела лучше запланировать и постараться успеть решить в первой половине дня: она более благоприятна. Также на первый план могут выйти дела сердечные: осторожнее, хорошо все взвесьте, прежде чем на что-то соглашаться.