Названы самые полезные летние ягоды

9 июля 2019, 06:01

Ягоды нельзя есть людям с некоторыми проблемами со здоровьем.

Польза ягод — Черника, шелковица, малина, клубника и ежевика — самые полезные летние ягоды
Черника, шелковица, малина, клубника и ежевика — самые полезные летние ягоды / 1zoom.ru

Самыми полезными летними ягодами являются черника, шелковица, малина, клубника и ежевика, однако их можно есть не всем.

Шелковицу лучше не есть в жару — из-за нее может подняться давление, говорится в сюжете Сніданку на телеканале 1+1.

В сюжете отмечается, что черника полезна для глаз, ускоряет обмен веществ в организме, нормализирует количество сахара в крови и предотвращает рак. 

"Полезные на кусте черники даже листья — чай из них вылечит от простуды... Отказаться от черники врачи советуют людям, которые страдают от мочекаменной болезни или имеют проблемы с поджелудочной железой", — отмечается в материале.

В шелковице много витамина С, кальция, марганца, железа и калия. Ягода укрепляет сердечную мышцу, тонизирует, но больным диабетом от этой шелковицы врачи советуют отказаться, поскольку она содержит немало глюкозы.

"Малина… улучшает цвет лица и поддерживает эластичность кожи. Малина также помогает тем, у кого проблемы с суставами или с сердцем…", — говорится в сюжете.

Читайте такжеСупрун выложила "немного зрады" о чернике и малинеМалина может убирать синдромы стресса, но ее лучше не есть диабетикам, людям, у которых гастрит, язва или мочекаменная болезнь. 

"…клубника… ускоряет обменные процессы в организме, улучшает зрение, память и помогает при подагре. Но злоупотреблять клубникой не стоит тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, поскольку эта ягода богата фруктовыми кислотами", — выяснили журналисты.

По их данным, ежевика поможет нормализировать сон и успокоиться. Также ягода улучшает память, приводит в норму уровень сахара в крови и очищает организм от токсинов. Ежевику нельзя есть людям, у которых есть проблемы с почками.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что синие, красные и фиолетовые ягоды содержат полифенолы, которые способствуют выработке в организме человека полезного холестерина.

Справка. Полифенолы — компоненты растительных продуктов, которые выступают в роли мощных антиоксидантов. Антиоксидантами называют вещества, которые прекращают или замедляют окисление.

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