Венера обещает "кармическую связь" с богатым принцем – гороскоп

Кому гороскоп предсказал "кармическую связь" с богатым принцем / 1zoom.ru

Гороскоп 21 августа 2019 астрологи составили исходя из соединения Венеры с Регулом. Такое положение планет указывает на то, что девушка сегодня-завтра может встретить своего принца.

"Тот факт, что соединение произойдет совсем рядом с Солнцем и Марсом, может говорить о благородстве, богатстве и мужественности суженного, а аспект Сатурна укажет на его зрелый и даже почтенный возраст", – пишет Telegram-канал Сухарева башня.

При этом движение Сатурна ретроградное, что подчеркнет "кармическую связь" с принцем: кто-то из ваших прошлых воплощений придет отдать долг – или, напротив, забрать.

"В общем, дорогие дамы, будьте сегодня и на всякий случай завтра начеку", – рекомендуют астрологи.

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