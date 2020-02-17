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Assassin's Creed Syndicate бесплатно раздадут всем в Epic Games Store

17 февраля 2020, 19:24

В магазине Epic Games обнародовали следующие бесплатные игры, и одна из них точно вас порадует.

Скриншот из Assassin's Creed Syndicate / Ubisoft

В Epic Games Store объявили о следующих бесплатных играх, которые сможет забрать себе каждый желающий. Одной из них оказалась часть крайне популярной серии Assassin's Creed от студии Ubisoft.

Речь идет об Assassin's Creed Syndicate (Assassin's Creed Синдикат), которая рассказывает о том, как орден ассасинов сражался с тамплиерами в декорациях Лондона времен промышленной революции. Это отличная игра, и очень щедро со стороны Epic Games раздать ее всем бесплатно.

Assassin's Creed Syndicate трейлер

Второй игрой станет Faeria. Это необычная коллекционная карточная игра в духе Hearthstone, в которой игроки окунутся в волшебный мир магии и сказочных существ.

Faeria трейлер

Бесплатно забрать две эти игры можно будет уже 20 февраля в 18:00. Раздача продлится ровно неделю и завершится 27 февраля.

А прямо сейчас в Epic Games Store можно ухватить себе Kingdom Come: Deliverance бесплатно. Это огромная ролевая игра, реалистично рассказывающая о тяжелой жизни во времена Средневековья.

Assassin’s Creed Syndicate - девятая часть серии Assassin’s Creed от студии Ubisoft. Ее релиз состоялся 23 октября 2015 года на PS4 и Xbox One. PC-версия немного задержалась и вышла 19 ноября 2015 года.

Также недавно Ubisoft анонсировала новую часть Prince of Persia. Но радоваться тут, увы, оказалось нечему.

Assassin’s Creed Syndicate Ubisoft
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