Анонсирована новая часть культовой серии Prince of Persia, но не спешите радоваться

Официальный арт Prince of Persia: The Two Thrones / Ubisoft

Ubisoft неожиданно решила вспомнить про одну из главных своих серий игр - Prince of Persia (Принц Персии). Студия анонсировала новую часть франшизы, однако фанатов эта новость вряд ли обрадует.

Игра получила название Prince of Persia: The Dagger of Time (Принц Персии: Кинжал времени). Основная загвоздка в том, что создается она исключительно для виртуальной реальности. Причем сыграть в нее можно будет лишь в определенных местах, с которыми договорилась Ubisoft.

Официальный арт Prince of Persia: The Dagger of Time / Ubisoft

Игра будет в жанре "побег из комнаты". Одновременно в нее смогут играть до четырех человек. Вместе им предстоит разгадать множество головоломок. События развернутся во вселенной трилогии Пески времени, которая стартовала в 2003 году с выходом игры Prince of Persia: The Sands of Time (Принц Персии: Пески времени) и закончилась на Prince of Persia: The Two Thrones (Принц Персии: Два трона).

По сюжету игроков призовет Кайлина, Императрица Времени из Prince of Persia: Warrior Within (Принц Персии: Схватка с судьбой). Ей нужно помочь остановить злодеев, которые хотят призвать армию монстров из песка. Персонажи смогут манипулировать временем при помощи Кинжала времени.

Сыграть в Prince of Persia: The Dagger of Time можно будет в 300 локациях по всему миру. Но точно их пока никто не назвал.

Принц Персии - игра Джордана Мекнера, вышедшая в 1989 году. Она же и стала началом серии. Также Джордан Мекнер лично работал над переосмыслением Prince of Persia: The Sands of Time.

Последняя на сегодняшний день часть (Prince of Persia: The Forgotten Sands или Принц Персии: Забытые пески) вышла в 2010 году. Серия оказалась настолько популярной, что в Лондоне даже установили фигуру Принца Персии. Также Принц Персии: Пески Времени - фильм с Джейком Джилленхолом в главной роли.