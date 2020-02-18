Успех сериала Netflix The Witcher значительно повысил продажи игр серии Ведьмак

Скриншот из игры The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

Серия игр The Witcher от студии CD Projekt RED сама по себе крайне популярная. Однако релиз сериала Netflix The Witcher помог и без того сильным продажам RPG, которые в декабре 2019 года выросли в несколько раз.

Об успехах Ведьмака сообщила аналитическая группа NPD Group. В отчете указано, что игры собрали вокруг себя крайне верную и активную базу фанатов. А в октябре 2019 года The Witcher 3: Wild Hunt (Ведьмак 3: Дикая Охота) вышла еще и на Nintendo Switch. Эти факторы помогли заложить основу декабрьских успехов в финансовом плане.

Когда Ведьмак от Нетфликс вышел 20 декабря 2019 года, продажи подскочили еще сильнее. Так суммарное количество проданных физических копий Ведьмака 3 выросло на впечатляющие 554 процента в декабре 2019-го. Если убрать из статистики версию для Nintendo Switch, то продажи все равно увеличились на 63 процента.

В отчете также сравнивают Ведьмака с такими гигантами жанра фэнтези, как Игра престолов и Властелин колец. Сериал сумел привлечь новую аудиторию к франшизе, заинтересовав несколько нишевой темой очень многих.

The Witcher 3: Wild Hunt вышла 19 мая 2015 года на PC, Xbox One и PS4. Игра оказалась невероятно успешной, а ее продажи в июне 2019 года превысили 20 миллионов копий по всему миру. Сюжет рассказывает о ведьмаке Геральте, который выполняет заказы на убийство монстров, параллельно разыскивая свою пропавшую приемную дочь Цири.

The Witcher 3: Wild Hunt - трейлер