Успех сериала Netflix The Witcher значительно повысил продажи игр серии Ведьмак

Декабрьский релиз шоу на Netflix невероятно сильно помог играм от CD Projekt RED.
Серия игр The Witcher от студии CD Projekt RED сама по себе крайне популярная. Однако релиз сериала Netflix The Witcher помог и без того сильным продажам RPG, которые в декабре 2019 года выросли в несколько раз.
Об успехах Ведьмака сообщила аналитическая группа NPD Group. В отчете указано, что игры собрали вокруг себя крайне верную и активную базу фанатов. А в октябре 2019 года The Witcher 3: Wild Hunt (Ведьмак 3: Дикая Охота) вышла еще и на Nintendo Switch. Эти факторы помогли заложить основу декабрьских успехов в финансовом плане.
Когда Ведьмак от Нетфликс вышел 20 декабря 2019 года, продажи подскочили еще сильнее. Так суммарное количество проданных физических копий Ведьмака 3 выросло на впечатляющие 554 процента в декабре 2019-го. Если убрать из статистики версию для Nintendo Switch, то продажи все равно увеличились на 63 процента.
В отчете также сравнивают Ведьмака с такими гигантами жанра фэнтези, как Игра престолов и Властелин колец. Сериал сумел привлечь новую аудиторию к франшизе, заинтересовав несколько нишевой темой очень многих.
The Witcher 3: Wild Hunt вышла 19 мая 2015 года на PC, Xbox One и PS4. Игра оказалась невероятно успешной, а ее продажи в июне 2019 года превысили 20 миллионов копий по всему миру. Сюжет рассказывает о ведьмаке Геральте, который выполняет заказы на убийство монстров, параллельно разыскивая свою пропавшую приемную дочь Цири.