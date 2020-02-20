Хидео Кодзима поделился загадочным роликом Death Stranding. PC-версия уже близко?

Кадр из игры Death Stranding / Kojima Productions

Хидео Кодзима выложил у себя в Твиттере загадочный ролик по игре Death Stranding. Кажется, разработчик что-то нам тизерит, но пока точно ничего не ясно.

В видео главный герой Сэм бегает в декорациях Первой мировой войны. Его футуристическое снаряжение сильно выделяется на фоне окопов и устаревшей техники.

Твит Кодзимы с загадочным видео Death Stranding / Хидео Кодзима

В конце выскакивает число 2020, а сам твит с фразой "Выйдет в 2020-м" намекает, что речь идет о каком-то анонсе. Фанаты сразу же подумали о Death Stranding на PC. Уже точно известно, что Death Stranding PC выйдет летом 2020 года. У Death Stranding Steam страница тоже есть.

Внешний вид страницы Death Stranding в Steam / Kojima Productions

Впрочем, вид шрифта надписей в ролике и сама постановка отсылают нас к киноленте 1917, которую снял режиссер Сэм Мендес. Взгляните на 1917 трейлер для сравнения. Отдельно обратите внимание на надписи в видео.

Учитывая, как сильно Кодзима любит фильмы, получился такой любопытный оммаж.

Death Stranding дата выхода - 8 ноября 2019 года. Игра рассказывает о курьере Сэме, который должен восстановить Америку. Пока вы можете сыграть только в Death Stranding PS4-версию, но также Death Stranding выйдет на ПК.

Death Stranding - трейлер

У нас есть подробный обзор 1917, в котором объясняется, почему это отличная военная драма.