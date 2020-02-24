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YouTube по ошибке создал самое длинное видео в истории

24 февраля 2020, 16:48

Все из-за бана музыкального канала, с которым вы наверняка сталкивались.

Заставка онлайн-радио Lofi Hip Hop Radio

Вы когда-нибудь слушали радио Lofi Hip Hop Radio на YouTube? Это довольно расслабляющий музыкальный стрим, под который очень приятно учиться, работать или просто отдыхать. Но Ютуб его случайно забанил, в результате создав самое длинное видео в истории.

Стрим идет на Ютуб-канале ChilledCow. Стартовал он несколько лет назад и ежедневно радует десятки тысяч людей. Но 22 февраля владелец ChilledCow получил извещение, что его канал удален из-за нарушения правил использования сервисов YouTube. 

Уведомление о бане канала
Уведомление о бане канала ChilledCow

Однако уже через сутки канал восстановили. Стрим прервался, а владелец канала ChilledCow по имени Димитри завел новый. Однако старая трансляция превратилась в запись, которая идет рекордные 13165 часов 23 минуты и 44 секунды. Путем нехитрой математики получаем, что на полный просмотр трансляции ушло бы свыше 548 дней.

Запись старого стрима
Запись старого стрима Lofi Hip Hop Radio

Только вот стрим посмотреть не выйдет, ведь когда вы переходите на его страницу, то получаете уведомление об ошибке.

Сообщение об ошибке на странице старого стрима ChilledCow

Руководство YouTube признало, что канал был удален по ошибке. Теперь оно пересмотрит политику в отношении контента, чтобы исключить возможность подобных ситуаций в будущем.

Так что у этой истории хорошая концовка. Девочка со стрима продолжает бесконечную учебу, а музыка по-прежнему расслабляет.

Ранее мы рассказывали, как скачать видео с YouTube.

YouTube YouTube Music музыка
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