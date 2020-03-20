В сети нашли арты отмененной версии украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2

Арт игры S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Прямо сейчас GSC Game World ведет активную разработку шутера S.T.A.L.K.E.R. 2, но студия думала над шутером еще в 2009 году. Тогда работу тоже начали, однако отменили по ряду причин. Зато в 2020-м всплыли арты и концепты той версии игры Сталкер 2.

Раздобыть их удалось группе ВК Zone Chronicles, которая посвящена всей серии Сталкер в целом. Именно она опубликовала архив со скриншотами ранней версии игры. На них можно увидеть всевозможные локации Припяти. Пускай в 2020-м графика безнадежно устарела, но выглядит все равно атмосферно.

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Скриншот отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Также тот же источник подлился артом Сталкера 2 с подборкой простых домов, которые должны были встречаться в деревнях внутри игры.

Арт дома / GSC Game World

Отдельно разработчики экспериментировали с лесом. Можно увидеть фотографии, которыми вдохновлялись создатели.

Фото и модель леса / GSC Game World

К нынешней версии S.T.A.L.K.E.R. 2 скриншоты и арты никак не относятся. Так что сейчас они представляют лишь исторический интерес.

О S.T.A.L.K.E.R. 2 практически нет информации. О создании игры объявили в 2018 году, но с тех пор она даже первый трейлер не получила. Разработка идет на движке Unreal Engine 4. S.T.A.L.K.E.R. 2 дата выхода не раскрывается, но такими темпами игра явно выйдет не очень скоро. Все, что у нас есть – это арты по ней.

Ранее мы рассказывали, как коронавирус повлиял на разработку украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.