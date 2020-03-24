Ubisoft бесплатно раздает милейшую игру Child of Light

Арт игры Child of Light / Ubisoft

Ubisoft решила немного разбавить ваш карантин из-за коронавируса раздачей игр. В результате милую и волшебную Child of Light бесплатно сможет забрать абсолютно каждый.

Сюжет игры рассказывает о девочке по имени Аврора. Она дочь известного герцога Австрии, которая из-за странной болезни очень много спит. Однажды после очередного пробуждения она попадает в волшебную страну, из которой должна найти выход, а заодно узнать правду о себе и мире.

Игровой процесс совмещает в себе элементы платформинга и японских ролевых игр. По ходу истории Аврора соберет команду союзников, а также решит много головоломок. Художественный стиль у игры абсолютно потрясающий.

Child of Light – трейлер

Игру тепло приняли и критики, и игроки, отметив ее доброту и необычность. Некоторое время даже ходили слухи о разработке Child of Light 2, но до реализации сиквела дело не дошло.

Игра будет доступна бесплатно до 28 марта. Если вы заберете ее до этого срока, то она останется в вашей библиотеке Uplay навсегда.

Получить себе игру Child of Light вы можете по ссылке. Успейте Child of Light скачать бесплатно!

Child of Light – прохождение