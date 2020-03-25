В Half-Life: Alyx нашли отсылку на Death Stranding Хидео Кодзимы

Кадр из PC-версии Death Stranding

Half-Life: Alyx только недавно вышла, а в ней уже успели найти крайне любопытную пасхалку. И связана она с другой громкой игрой – с Death Stranding от известного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.

Отсылку нашли в восьмой главе игры. Там на одной из полок стоит ящик, который сильно отличается от остальных. Если присмотреться, то на нем можно увидеть логотип Bridges.

Пасхалка Half-Life: Alyx / KYKYPY3A_B

Bridges – организация в Death Stranding, занимающаяся курьерскими доставками по разрушенной Америке. Ее главная цель – восстановить цивилизацию и объединить общество.

Любопытно, что в ПК-версии Death Stranding тоже будет отсылка на Half-Life: Alyx. В ней главный герой Сэм сможет носить шапку в виде хэдкраба.

Вероятно, это далеко не все секреты, которые скрывает в себе Half-Life: Alyx. Ведь Valve известна своей любовью к различным пасхалкам и необычным находкам в своих играх.

Half-Life: Alyx дата выхода – 23 марта 2020 года на PC. А концовка игры подводит к возможным событиям Half-Life 3. Мы кратко пересказали Half-Life: Alyx сюжет в отдельной заметке.

Half-Life: Alyx – системные требования

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Half-Life: Alyx – трейлер

Half-Life: Alyx – прохождение