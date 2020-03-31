Обновление Telegram сделало работу с чатами намного удобнее

Обновление Telegram / Telegram

Разработчики мессенджера Telegram постоянно работают над тем, чтобы сделать его удобнее и полезнее для вас. Очередное обновление Телеграма поможет вам лучше организовать свой огромный поток чатов, ведь в нем добавили возможность создавать папки для групп и контактов. И это далеко не все новые функции.

Если ваших чатов стало слишком много, то теперь вы можете рассортировать их по настраиваемым папкам. Их количество неограничено, помещать в них вы тоже можете любые контакты и чаты. Так вы сможете, к примеру, отделить личное общение от рабочих вопросов.

Пример использования папок в Телеграме

Папки становятся доступными в том случае, если количество чатов превысит определенное значение. Если по какой-то причине вы не можете создать папку, то стоит воспользоваться специальной ссылкой (открывается через мобильное приложение Telegram на iOS или Android).

Меню создания папок в Телеграм

Все ваши папки автоматически подтянутся и в приложение для компьютеров (но не в веб-версию). Также в клиенте Телеграма появится специальное боковое меню, которое поможет проще переключаться между папками. В нем же можно создать и новую, кликнув на значок списка.

Все ваши мобильные папки автоматически синхронизируются с приложением Телеграм на Windows и Mac, так что за это переживать не стоит.

Пример использования папок в компьютерном приложении Телеграма

Если вам нужно не выделить какие-то чаты, а спрятать, то в этом поможет архив. Работает он при свайпе на контакте, группе или канале влево (либо же при долгом нажатии и выборе специальной кнопки "В архив"). Тогда контакт поместится в специальную папку "Архив", но вернется обратно в список, если из него придет уведомление.

Для владельцев Телеграм-каналов сделали более удобную статистику, если количество подписчиков превышает 1000 человек. Так вы сможете лучше понимать, откуда и как к вам приходят читатели.

Пример статистика канала в Телеграм

Из более приятных мелочей – новые анимированные эмодзи. Правда, все они связаны с тематикой болезней и коронавируса. Специальные Телеграм-стикеры для коронавируса тоже добавили.

Новые анимированные эмодзи

А при помощи эмодзи игральной кости вы сможете запускать ее прямо в чатах. Это пригодится для различных решений, жеребьевки или просто развлечений.

Игральная кость в Telegram

Ранее мы рассказывали, как создать свой канал в Телеграме. Это крайне просто, а в результате вы получите отличную площадку для публикации собственных мыслей.

Также мы публиковали информацию о том, как добавить в Телеграм свой набор стикеров.