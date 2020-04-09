Samsung представила для мирового рынка новый смартфон Galaxy A41

Смартфон Samsung Galaxy A41 / Gadgetbyte Nepal

Смартфон Samsung Galaxy A41 был впервые анонсирован еще в марте, но тогда устройство вышло только на японский рынок. Теперь же телефон наконец-то добрался в Европу и другие части мира. Самое время обратить внимание на эту среднебюджетную новинку.

Иронично, но смартфон проигрывает по некоторым параметрам более бюджетной модели Galaxy M21. В последнюю сумели установить камеру сразу на четыре модуля.

Samsung Galaxy A41 – характеристики

Телефон получил экран Super AMOLED Infinity-U диагональю в 6.1 дюйма. Разрешение у него Full HD+, вверху расположился вырез-капля для фронтальной камеры на 25-мегапикселей.

Смартфон Samsung Galaxy A41 / Samsung

В японской версии была защита от воды, из глобальной ее убрали. Также под вопросом остается процессор устройства. Японская работает на MediaTek Helio P65, но для всего мира могут поставить другой процессор.

В остальном же все характеристики сходятся. В Самсунг Галакси А41 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта обычной памяти. Основной камере досталось три модуля на 48, 8 и 5 мегапикселей.

Емкость аккумулятора – 3500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки. В телефон установили разъем на 3.5-мм для наушников и USB Type-C.

Samsung Galaxy A41 – цена

Телефон пока появился в продаже в Германии, там его цена составила 300 евро (8890 гривен). Пока неизвестно, как цену адаптируют для Украины.

У Samsung Galaxy A41 дата выхода в Украине тоже пока не раскрывается. Но вероятно, что смартфон доберется до нас уже в ближайшие дни.

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