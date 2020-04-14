Актриса озвучки Айрис из Final Fantasy VII Remake заплакала, когда услышала свой голос в игре

Айрис в Final Fantasy VII Remake / Square Enix

На создание Final Fantasy VII Remake ушло свыше пяти лет, а уж слухи о самом ремейке ходили чуть ли не с начала тысячелетия. Потому логично, что релиз игры оказался для многих очень эмоциональным моментом. И актриса озвучки Бриана Уайт, подарившая свой голос Айрис, не стала исключением.

Момент, в котором Бриана впервые видит Айрис в игре лично, сейчас завирусился в Твиттере. На момент написания новости у него свыше 26 тысяч лайков и 5 тысяч ретвитов.

Твит Брианы Уайт

Как призналась сама девушка в твите, она не была морального готова к этому моменту. Потому услышать свой голос в готовой игре, которую ждали миллионы игроков, оказалось для актрисы настоящей магией. В итоге она не смогла и слова сказать, лишь плакала от счастья и смеялась.

Момент также растрогал многих. Его назвал "чудесным" даже главный разработчик серии God of War Кори Барлог.

Твит Кори Барлога

Трогательній момент оценил и известный журналист Антон Логвинов.

Твит Антона Логвинова

Полное видео доступно по ссылке. Если вы тоже долгие годы ждали Final Fantasy 7 ремейк, то оно и для вас может оказаться очень эмоциональным.

Ранее мы публиковали свежий трейлер Final Fantasy VII Remake, который фактически подтвердил PC-версию. Но официальной информации от Square Enix пока не было. Игра числится временным эксклюзивом PlayStation 4, ее будущий релиз на других платформах возможен.