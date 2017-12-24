Украинский изобретатель победил на на конкурсе Robot Launch 2017, фото, видео

Несколько лет назад изобретатель смастерил из игрушечного конструктора экзоскелет для своей бабушки.
Проект 23-летнего киевлянина Антона Головаченко собрал 70% голосов на публичном определении победителя. И теперь украинец привлекает инвестиции на доработку и массовое производство аппарата, сообщает телеканал 24.
Несколько лет назад Головаченко смастерил из игрушечного конструктора экзоскелет для своей бабушки. Разработку превратил в стартап. А теперь его аппарат нашпигован новейшими сенсорами, да и саму разработку уже даже хотели купить за полмиллиона долларов.
Экзоскелет состоит из 2 модулей, которые надеваются на поврежденные конечности. Поднимают и опускают руку двигатели. Такая конструкция поможет восстановиться после сложных переломов или паралича.
Ранее устройство включал пульт, а теперь же достаточно просто напрячь или расслабить кисть руки. Антону помогает его мама — в шутку называет себя техническим директором.
Похожих экзоскелетов уже создали довольно много, однако, изобретение Антона, и дешевле, и легче, и умнее. Оно без врача определяет: нужно снизить или увеличить нагрузку.
В своем Facebook Головаченко написал, что проект привлек 500 тысяч долларов инвестиций.
По его словам, в январе будут запущены первые тесты одного из экзоскелетов совместно с китайской компанией, имеющей целью проверить аналитический алгоритм для реабилитации.
Разработчик анонсировал несколько новых вариантов экзоскелетов уже в следующем году.