Ученые из США создали противозачаточные для мужчин

20 марта 2018, 01:00

Препарат не вызывает проблем со здоровьем.

Ученые из США создали противозачаточные для мужчин

В США успешно прошли первые клинические испытания противозачаточных таблеток для мужчин под названием DMAU.

Препарат не влияет на эрекцию и не вызывают серьезных проблем со здоровьем, сообщает Science Daily.

Вещество DMAU на основе тестостерона и прогестрона приостанавливает цикл размножения половых клеток в семенниках, что, в свою очередь, приводит к исчезновению взрослых сперматозоидов.

От аналогичных препаратов DMAU отличается тем, что в его молекулярной формуле присутствуют жирные кислоты, которые препятствуют быстрому выводу из организма, а также его накоплению в печени.

Также американские медики провели исследование, в котором участвовали 100 мужчин-добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Они тестировали препарат в порошке и капсулах в трех дозировках препарата - 100, 200 или 400 миллиграммов.

Добровольцы принимали таблетки один раз в день во время приема пищи.

"Несмотря на пониженный уровень тестостерона в крови, почти все добровольцы не жаловались на наличие характерных симптомов, связанных с недостатком или избытком этого гормона. Все это невероятный прорыв в разработке противозачаточных таблеток для мужчин. Сейчас мы проводим более длительные испытания для проверки их эффективности", — заявила Стефания Пейдж, биолог из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Результаты исследования показали, что у пациентов, принимавших препарат, значительно снижались уровни тестостерона и двух других гормонов, которые отвечают за выработку сперматозоидов. В то же время, на работе половых органов в целом DMAU никак не сказывался.

Но во время исследования ученые также выявили побочные эффекты – это небольшое увеличение веса и повышение уровня холестерина.

"Эти многообещающие результаты беспрецедентны в истории разработки мужской таблетки для контрацепции", - подвели итог авторы исследования.

Сейчас ученые проводят более масштабные эксперименты, в рамках которых мужчины принимают DMAU в течение длительного времени (на протяжении нескольких лет). Если эти опыты завершатся удачно, то DMAU может стать первым противозачаточным препаратом, который будет доступен для мужчин по всему миру.

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