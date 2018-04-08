Цукерберг рассказал, кому в Facebook могут запретить публикации

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил о решении проверить личности владельцев самых популярных страниц соцсети, и тем, к кому возникнут претензии, будут запрещены публикации.

"Такой шаг помешает управлять страницами, используя фальшивые аккаунты, или наращивать аудиторию с помощью вирусной накрутки и распространять дезинформацию или сеять разногласия", — написал Цукерберг в Facebook.

Также верификацию должны пройти все пользователи, размещающие политическую рекламу. Им нужно будет подтвердить свою личность и местоположение. Кроме того, социальная сеть пометит рекламодателей специальной плашкой и обяжет их сообщать о том, кто оплатил политическую рекламу.

По словам Цукерберга, на такой шаг социальная сеть идет, чтобы не допустить вмешательства, подобного российскому, в выборы в США, Мексике, Бразилии и других странах в 2018 году.

Напомним, ранее Facebook обвинили в привлечении аудитории любой ценой.