Ученые назвали факторы, "убивающие" хороший секс у супружеских пар

Американские ученые и медики-сексопатологи после длительных исследований выяснили, что сексуальную страсть в супружеских парах чаще всего "убивают" пять факторов.

Фактор№1. Домашние питомцы. Когда муж и жена думают о плохо покормленной кошке или заросшем водорослями аквариуме, то такие мысли очень быстро "гасят" желание заняться долго, вдумчиво и качественно заниматься интимом.

Фактор №2. Гаджеты и интернет. Многие семейный пару перед сном сексу предпочитают по сотому разу проверять электронную почту и сидеть в соцсетях. С каждым готом поток контента во всемирной сети постоянно увеличивается, а на постельную "гимнастику", соответственно, остается все меньше времени.

3. Хлопоты по хозяйству. Женщины тратят много времени на уборку дома или квартиры, стирку, глажку, приготовление еды etc. Соответственно, энергии на хлопоты по мужскому "хозяйству" остается крайне мало.

4. Ссоры и обиды. Конфликты в семье, что логично, резко снижают сексуальное влечение супругов к друг другу.

5. Телевизор спальне. "Зомбоящик", используемый для просмотра сериалов, развлекательных шоу, новостей и спортивных трансляций, отвлекает, "сбивает" либидо и наносит серьезный вред супружескому сексу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты установили идеальную продолжительность интима для женщин.