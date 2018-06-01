Появился тизер Assassin's Creed Odyssey

Компания Ubisoft презентовала тизер новой игры из серии Assassin's Creed – Assassin's Creed Odyssey. Ролик появился на официальной странице игры в Twitter.

При этом компания пообещала "увидеться на E3!" (выставка Electronic Entertainment Expo – начнется 11 июня в 23:00 по киевскому времени).

Анонсировать игру официально компанию заставил очередной "слив". В сети появилось фото брелка в форме шлема с надписью Assassin's Creed Odyssey. Этот снимок быстро разошелся по соцсетям.

Один из авторов портала Kotaku сообщил, что действие Odyssey будет разворачиваться в Древней Греции. Кроме того, "фишкой" новый игры станет большая схожесть на RPG, увеличение количества диалогов, а также появление среди персонажей женщины.

Релиз ожидается уже этой осенью, хотя есть данные о марте 2019 года.

Ранее вышел анонс и тизер новой игры Fallout 76. Подробности о новом проекте также пообещали озвучить 11 июня.

Напомним, вышедшая 24 мая интерактивная драма Дэвида Кейджа Detroit: Become Human(в русской локализации - Детройт: Стать человеком) получает крайне высокие оценки у профильной прессы.

Также стали известны дата выхода и важные детали Battlefield 5. Также появился трейлер. Игрокам обещают возможность полной настройки солдат, транспорта и оружия – для большего погружения в игру.