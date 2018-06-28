"Любовь нечаянно нагрянет": названы самые влюбчивые знаки Зодиака

Есть знаки Зодиака, которые не стремятся быть в отношениях, а есть очень влюбчивые.

Топ-3 знаков Зодиака, которые более остальных предрасположены влюбляться с первого взгляда, составили астрологи, пишет "Обозреватель".

Близнецы

Влюбляются быстро. И каждый раз им кажется, что "раз и навсегда". Но на деле романы редко затягиваются надолго, чаще отношения заканчиваются за несколько недель. Причем они абсолютно не желают кого-либо обмануть или предать – просто это самый переменчивый знак, у представителей которого "семь пятниц на неделе" (и все это в течение одного дня).

Любовный гороскоп утверждает: исключения, конечно, бывают, но семейные отношения с Близнецами строить сложно.

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Весы

Эти ребята находятся в вечном поиске. Увлечь их легко, даже приручить не составит особого труда – достаточно минимум внимания и ухаживаний. Однако при этом велик риск, что с такой же легкостью они откликнутся и на подкаты следующего ухажера.

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Рыбы

Этому водному знаку без любви как без воды: в ней они нуждаются практически постоянно. В то же время на первого встречного не бросаются, а подбирают себе пару весьма тщательно. При этом объектов обожания одновременно может быть несколько. Иногда, впрочем, любовь существует лишь в их головах.

Иногда, конечно, он может быть и не один. Помимо этого, Рыбы - настоящие фантазеры и могут жить в мире своих иллюзий, рисуя там картины о большой и светлой любви,

Любовный гороскоп утверждает: крепкие отношения с Рыбами удастся построить только, если сами представители знака осознают всю серьезность чувств и разделяют их.

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Ранее были названы самые подлые знаки Зодиака. Люди, родившиеся под этими знаками, могут "бросить нож в спину" кому-то для собственной выгоды.

Также астрологи назвали знаки зодиака, которые часто изменяют. Они выделили знаки среди мужчин и женщин, которые из-за своей страсти к приключениям меньше других предназначены для долгого счастливого брака и уютных семейных отношений.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.