Анонсирован приключенческий триллер, вдохновлённый фильмами Альфреда Хичкока

Состоялся анонс Alfred Hitchcock - Vertigo / Microids

На игровом фестивале Guerrilla Collective издательство Microids и разработчики из Pendulo Studios анонсировали проект с говорящим названием Alfred Hitchcock – Vertigo.

Это психологический триллер в духе одноименного фильма Альфреда Хичкока, но есть отголоски и к другим работам культового фильммейкера: "Заворожённый", "Ребекка" и "Психо". Авторы обещают впечатляющий сюжет, в котором придётся идти по тонкой грани между реальностью и вымыслом

Сюжет игры рассказывает про писателя Эда Миллера, который вышел невредимым из автокатастрофы в каньоне Броди, штат Калифорния. Несмотря на то, что в обломках машины никого не нашли, Эд настаивает на том, что путешествовал с женой и дочерью. Травмированный этим событием, он начинает страдать от сильного головокружения. Начав терапию, он попытается выяснить, что же на самом деле произошло в тот трагический день.

Разработчики выделяет следующие ключевые моменты игры:

Оригинальная история об одержимости, памяти, манипуляции и безумии, созданная под вдохновением от бессмертного шедевра Альфреда Хичкока "Головокружение".

Обещают "эффектный сюжет", который отдаёт дань уважения визуальным и повествовательным приёмам из классических триллеров.

Игрокам предстоит ввести расследование через видение трёх персонажей – у каждого своя, уникальная история за плечами.

Чтобы правильно провести расследование, придётся задействовать несколько временных линий – только так получится отделить реальность от обманчивых воспоминаний.

Трейлер Alfred Hitchcock – Vertigo

Многообещающая Vertigo выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam) в конце 2021 года.