Авторы Hitman отреагировали на убийство "колбасного короля" Владимира Маругова

И как бы невзначай намекнув, что к случившемуся приложил руку сам Агент 47.
Напомним, вчера днем появилась информация о смерти "колбасного короля" Владимира Маругов. На это неожиданно отреагировали разработчики популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47.
Представители датской студии IO Interactive "ретвитнули" новость в своем официальном Twitter-аккаунте, прокомментировав ее задумчивым смайлом — намекающим, что к случившемуся приложил руку сам Агент 47.
Это можно назвать отсылкой к миссии "Вечеринка Мясного короля" в Hitman: Contracts 2004-го года, в которой игрокам предстоит посетить вечеринку фетишистов, на которой нужно убить "Мясного короля" Кэмпбелла Старрока.
В настоящий момент разработчики заняты созданием третьей части перезапущенной серии Hitman, релиз которой намечен на 20 января следующего года. Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.
В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.
- В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
- В магазине EGS - 849 гривен.
Убийство "колбасного короля" – о чем сообщалось ранее:
- В Подмосковье застрелили из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова - спустя год после того, как его сын погиб в ДТП на мотоцикле.
- Двое неизвестных проникли в дом бизнесмена Владимира Маругова в Московской области и совершили убийство, его сожительнице удалось спастись.
- Злоумышленники связали бизнесмена и его сожительницу, после чего мужчина был застрелен из арбалета.
- Женщине удалось скрыться через окно и вызвать сотрудников полиции из дома соседей.