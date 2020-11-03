Авторы Hitman отреагировали на убийство "колбасного короля" Владимира Маругова

Hitman / Агент 47

Напомним, вчера днем появилась информация о смерти "колбасного короля" Владимира Маругов. На это неожиданно отреагировали разработчики популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47.

Представители датской студии IO Interactive "ретвитнули" новость в своем официальном Twitter-аккаунте, прокомментировав ее задумчивым смайлом — намекающим, что к случившемуся приложил руку сам Агент 47.

Это можно назвать отсылкой к миссии "Вечеринка Мясного короля" в Hitman: Contracts 2004-го года, в которой игрокам предстоит посетить вечеринку фетишистов, на которой нужно убить "Мясного короля" Кэмпбелла Старрока.

В настоящий момент разработчики заняты созданием третьей части перезапущенной серии Hitman, релиз которой намечен на 20 января следующего года. Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине EGS - 849 гривен.

Убийство "колбасного короля" – о чем сообщалось ранее: