Для всех ценителей "Ведьмака" от CD Projekt Red есть приятная новость

The Witcher 2 исполнилось 10 лет / CD Projekt Red

В честь 10-ой годовщины выхода "Ведьмак 2: Убийцы королей" на своём сервисе GOG, виртуозные киберпаны решили бесплатно раздать внушительный объём бонусных материалов, относящихся к игровой вселенной "Ведьмака".

В The Witcher Goodies Collection собраны аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, арты, обои артбуки, книги и всё то прочее, что сопутствовало жизни Геральта на всём протяжении его славного путешествия из года в год.

Что нужно сделать:

Войти на https://www.gog.com/#giveaway;

На главной страницы нажать "ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО";

Коллекция появится у вас в библиотеке https://www.gog.com/account.

Десять лет промелькнули перед глазами зыбкой чередой, но как сейчас помнятся и деревья флотзамской пущи, которые тянутся так высоко, что за ними не видно неба, и обгрызенный ветром камень Вергена, и тревожный дым над частоколом лагеря армии вторжения Каэдвена, и та пара мечей – серебряный и стальной – которая переброшена через правое плечо, потому что так удобнее. Разве нет?

Вместе с тем поляки запустили распродажу всей серии в магазине GOG. Так, например, третью часть похождений Геральта со всеми дополнениями можно купить с 80% скидкой всего за 111 грн. Также по скидке можно купить как первую, так и вторую части серии. Стоят они 11 и 23 грн соответственно. Вместе с тем в акции нашлось место и скидке на Cyberpunk 2077. Печально известный проект отдают за 660 грн вместо стандартных 829.

Ожидается, что создание четвертой части франшизы займет около четырех лет, а её главной героиней станет Цири – один из ключевых персонажей сюжетной линии третьего Ведьмака и главный мотив для Геральта идти дальше.