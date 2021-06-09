Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE предстал во всех цветах

Инсайдер показал все расцветки Galaxy S21 FE / RTE

"Бюджетный" фанатский флагман Samsung Galaxy S21 FE, который якобы будет позиционироваться как своеобразная замена отменённому Galaxy Note 21, выйдет уже этим летом. И сейчас у нас есть возможность взглянуть на аппарат с разных сторон и оценить все цветовые варианты.

Известный высокой достоверностью публикаций Эван Бласс (Evleaks) поделился новой серией изображений преемника хитового Galaxy S20 FE. На рендерах гаджет фигурирует сразу в пяти расцветках, а благодаря широкому набору ракурсов полностью раскрывается дизайн будущей "фанатской" новинки.

По данным инсайдера, устройство будет доступно в зелёном, белом, синем, фиолетовом и сером вариантах окраски корпуса, при этом цвет металлической рамки будет соответствующим. Внешне Galaxy S21 FE является едва ли не точной копией Galaxy S21, но, по словам инсайдера, в маркетинговых материалах Samsung "более схож" с Galaxy S21 Ultra. То есть самая доступная модель линейки получит какие-то функции флагмана. Только какие именно – вопрос.

Что касается характеристик, то аппарату приписывают 6.5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц и разрешением Full HD+. Фронталка на 32 Мп врезана в верхнюю часть матрицы, а сканер пальца интегрирован в нижнюю.

Анонс новинки ожидается в августе текущего года, одновременно с Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, но точная дата мероприятия пока не объявлена. Кстати, новая модель будет стоить дешевле Galaxy S20 FE.