Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE предстал во всех цветах

Анонс новинки ожидается в августе текущего года, одновременно с Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, но точная дата мероприятия пока не объявлена.
"Бюджетный" фанатский флагман Samsung Galaxy S21 FE, который якобы будет позиционироваться как своеобразная замена отменённому Galaxy Note 21, выйдет уже этим летом. И сейчас у нас есть возможность взглянуть на аппарат с разных сторон и оценить все цветовые варианты.
Известный высокой достоверностью публикаций Эван Бласс (Evleaks) поделился новой серией изображений преемника хитового Galaxy S20 FE. На рендерах гаджет фигурирует сразу в пяти расцветках, а благодаря широкому набору ракурсов полностью раскрывается дизайн будущей "фанатской" новинки.
По данным инсайдера, устройство будет доступно в зелёном, белом, синем, фиолетовом и сером вариантах окраски корпуса, при этом цвет металлической рамки будет соответствующим. Внешне Galaxy S21 FE является едва ли не точной копией Galaxy S21, но, по словам инсайдера, в маркетинговых материалах Samsung "более схож" с Galaxy S21 Ultra. То есть самая доступная модель линейки получит какие-то функции флагмана. Только какие именно – вопрос.
Что касается характеристик, то аппарату приписывают 6.5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц и разрешением Full HD+. Фронталка на 32 Мп врезана в верхнюю часть матрицы, а сканер пальца интегрирован в нижнюю.
Анонс новинки ожидается в августе текущего года, одновременно с Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, но точная дата мероприятия пока не объявлена. Кстати, новая модель будет стоить дешевле Galaxy S20 FE.